Putin schiera i migranti contro l' Europa e la Finlandia chiude i confini

(Di mercoledì 29 novembre 2023) C'è un'altra frontiera, fredda per latitudine ma calda per situazione, che meriterebbe l'attenzione di una Commissione europea troppo occupata a cercare di contare qualcosa in politica estera. Larà l’intero suo confine orientale con la Russia a causa delle preoccupazioni sulle migrazioni. Ma la sorpresa è che non si tratta di russi in cerca di una vita senza, come potremmo immaginare, ma di persone in fuga da Medioriente e Africa. Lo ha annunciato il primo ministro Petteri Orpo nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri sera (martedì 28 novembre), a Helsinki, durante la quale è stato annunciato che è rimasto aperto solo un posto di frontiera, situato nell’Artico, dopo che il governo ne ha chiusi altri sette a causa dell’ondata di arrivi di. Dal 15 novembre le autorità finniche ...