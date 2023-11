Pusher moribondo in auto all’amico mandante | “Aiutami…” | i nomi degli arrestati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Domè (Domenico)… aiutami”: malgrado ferito gravemente e, prima del colpo di grazia alla testa, ilAntonio Natale ancora si fidava di Domenico Bervicato, suo amico e collega di spaccio, vertice dell’omonimo gruppo malavitoso di Caivano e soprattutto colui che aveva emesso l’ordine di morte agli amici di Acerra. La circostanza emerge dalle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna che oggi, al termine di indagini coordinate dalla DDA di Napoli (sostituto procuratore Giorgia De Ponte e Anna Frasca) hanno chiuso il cerchio su quel feroce episodio, avvenuto il 4 ottobre 2021, notificando tre arresti. Dopo essere stato tratto in inganno con la scusa di andare a fare shopping in un paio di lussuosi negozi di via dei Mille, a Napoli, sulla via del ritorno, Antonio Natale ...