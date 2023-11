Puntata speciale di Bookcrossing nella biblioteca “Luigi De Gregori” del ministero dell’istruzione e del merito

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) ROMA – Sara’ ladele del, un luogo magico e conosciuto a pochi, ad aprire le sue porte per ladi “. Porta il tuo libro”, in onda giovedì 30 novembre alle ore 19.35 su Rai Gulp e su RaiPlay. Un luogo d’eccezione che parla della storia italiana L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: In prima visione su Rai Gulp la serie animata “Il Mondo di Karma” “Go Go Around Italy” su RaiPlay e Rai Yoyo Dolcetto o Scherzetto? Da venerdì 27 ottobre la programmazione per Halloween. Anche su Rai Yoyo e Rai Gulp Su Rai Gulp “Lucca Comics & Games – We Play Togheter” “The Crown” torna su Netflix dal 16 novembre Su Rai2 ...