Puglia | legge regionale in materia sanitaria Promulgata da Michele Emiliano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Nella giornata odierna il presidente della Regioneha promulgato laL.R. 32 del 29 novembre 2023, “Modifiche alle leggi regionali 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regionedi stabilità2023) e 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022–2024) e disposizioni varie”. Il testo è stato inviato al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. L’art. 1 della nuovamodifica la L.R. 32 del 29 dicembre ...