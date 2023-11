PSG-Newcastle | il rigore di Mbappé fa esplodere gli inglesi Howe | “Non posso dire ad alta voce ciò penso”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ile gli addetti ai lavorinon hanno preso affatto bene ilassegnato nei minuti di recupero ieri sera al PSG. Kylianha poi firmato dal dischetto il gol del definitivo 1-1 dopo un fallo di mano in area dida parte di Tino Livramento. Il primo a parlare ai microfoni di TNT Sports è stato il tecnico Eddie: “Sto ancora cercando di capire. Alla fine non siamo stati fortunati, non credo fosse… Quello che il replay non ti insegna è la velocità con si verifica l’azione. Colpisce prima il corpo, questa è la chiave. Colpisse prima il braccio penserei comunque che non sia, ma potrebbe starci. Ma quando colpisce prima su una parte del corpo e poi le braccia sono abbassate allora non p ...