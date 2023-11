Provinciali centrodestra diviso | resa dei conti alle Comunali

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiQual è l’identità della lista «Per l’Irpinia» presentata per il consiglio provinciale? Fratelli d’Italia e Udc si tirano fuori. Resta dentro invece la Lega che conta su due candidati: Pino Graziano, consigliere provinciale uscente e vice sindaco di Lauro, ed Emanuela Pericolo, assessore al Comune di Montefalcione, vicina al patron dell’Avellino, Angelo D’Agostino. Sostanzialmente Per l’Irpinia pare essere una civica seppure con esponenti didi tutto rispetto. Fratelli d’Italia non vi partecipa almeno così ha dichiarato il commissario regionale, il sentore Antonio Iannone nella giornata di domenica scorsa. E pure il segretario provinciale e quello regionale dello scudocrociato, rispettivamente Gennaro Romei e Ciro Falanga, annunciano che lo scudocrociato non ha dato il suo contributo: “Il percorso unitario dei partiti del ...