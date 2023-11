“Pro-muoviAmo Ariano” | la ProLoco rilancia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Pro loco diIrpino, I Normanni, scommettendo sul lavoro di squadra è riuscita a catalizzare e coinvolgere Associazioni cittadine, attività produttive, singoli cittadini in questa nuova e rinnovata formula che si prefigge di dare ulteriore lustro alla nostra terra. “Siamo orgogliosi della nostra terra, delle nostre tradizioni, delle mani operose e sapienti tipiche del nostro territorio. Vi invitiamo alla conferenza stampa di presentazione che si terrà sabato 2 Dicembre presso la sala conferenze del Palazzo degli Uffici Comunali (piano terra). L‘occasione sarà gradita per illustrare il nuovo concept della Pro loco I Normanni e quelle che saranno le iniziative e progetti per il 2024. Non mancate….PRO-. “PromioviAmo, tracciamo il solco per il futuro”: il nome ...