Priverno Omicidio Germano Riccioni e tentato omicidio della compagna | fermato il figlio di lei

(Di mercoledì 29 novembre 2023)– Il movente sarebbe frutto di dissidi familiari che, trascinandosi da tempo in un nuovo rapporto a tre, si sarebbero deteriorati ulteriormente. Il delitto, poi, sarebbe stato commesso con un vaso e con mattone ma non si esclude l’utilizzo di altri utensili domestici. Sono questi alcuni dei primi elementi raccolti dai CarabinieriCompagnia L'articolo Temporeale Quotidiano.

Un uomo è stato ucciso a Priverno e la compagna è stata ferita in modo grave ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Goretti di Latina. ... (ilcorrieredellacitta)

Cronache Cittadine PRIVERNO – Intorno alle 6 della mattina di oggi, 29 Novembre, a Priverno, all’interno di un appartamento sito in Via L'articolo ... (cronachecittadine)

Priverno. Omicidio in Via Madonna del Calle. Colpito a morte il 50enne Germano Riccioni e ferita gravemente la compagna di 56 anni

Omicidio a Priverno , fermato il killer dai Carabinieri. Indagini lampo per la morte di un uomo e del ferimento in modo grave della compagna ... (ilcorrieredellacitta)

Latina, uomo ucciso in casa, gravissima la compagna. Arrestato il figlio della donna

... è stato ucciso e la sua compagna è stata ferita gravemente in un'abitazione a, in ... Luigi D'Atino, è stato stato arrestato dai carabinieri come presunto responsabile dell'. ...

Omicidio a Priverno vicino Latina: uomo ucciso dal figlio della compagna, lei è gravissima. Fermato un 30enne Virgilio Notizie

Omicidio a Priverno, ucciso un uomo e ferita la compagna: fermato il figlio della donna RaiNews

Omicidio a Priverno, in carcere Luigi D’Atino accusato dell’omicidio di Germano Riccioni e del ferimento della madre

PRIVERNO – E’ stato arrestato su disposizione della Procura della Repubblica di Latina e dovrà rispondere delle accuse di omicidio e tentato omicidio, Luigi D’Atino 33 anni considerato l’autore dell’ ...

Omicidio a Priverno: arrestato il killer

Omicidio Priverno, arrestato il killer dai Carabinieri: è accusato di aver ucciso Germano Riccioni e di aver ferito Adele Coluzzi.