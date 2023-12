Prima Gratta e Vinci | poi SuperEnalotto | Gianluigi | il doppio colpo del clochard Vince una fortuna

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023)ci ha sempre creduto, anche quando le cose andavano a rotoli. E ha avuto ragione: ladel “barbone” l'ha ripagato non una, ma quattro volte per un totale di 37mila euro.ci ha sempre creduto senza mai abbattersi. Era rimasto senza lavoro a 47 anni, non aveva una famiglia né una casa, un impiego né soldi, girovagava per le strade di Senigallia, dove si era fermato da un anno quasi casualmente, e dormiva sulle panchine del centro. Però ci credeva, dentro di sé sapeva che qualcosa sarebbe potuto cambiare e così ogni qual volta gli entrava in tasca qualche spiccio - aiuti di sconosciuti incontrati qua e là dopo quattro chiacchiere: per orgoglio e forse vergogna non ha mai fatto l'elemosina- si fermava in tabaccheria per investire 1 euro e mezzo al. I numeri che giocava non erano a ...