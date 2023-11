Premio Landolfo a Paolo Picone | “Grazie a tutti | Francesco è stato una guida importante”

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Assegnato ilcon il servizio “Cilento a vela, tra paesaggi mozzafiato e prodotti a chilometro zero” Napoli. «alla giuria, alla famigliaed a Geppina a cui sono molto legato. Conoscevo benissimo il papà, mio punto di riferimento in questo settore. Un amico che c’era per, èper me una grande». Queste le parole di, giornalista del Corriere del Mezzogiorno e direttore di I-Talicom che ha vinto ilcon il servizio “Cilento a vela, tra paesaggi mozzafiato e prodotti a chilometro zero”. Con un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin, la ...