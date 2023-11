Premierato | Casellati | ridare voce cittadini | voto spesso nel cestino

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, 29 nov. (askanews) – “La stabilità che è uno dei due obiettivi della riforma costituzionale è una straordinaria leva economica secondo uno studio della Bocconi secondo cui l’instabilità dei governi ha causato un costo per idi circa 220 miliardi”. Lo ha detto il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta, durante l’evento dal titolo “La semplificazione normativa tra presente e futuro. Le sfide dell’intelligenza artificiale e gli effetti sulla crescita del Paese” in corso oggi a Palazzo Wedekind. “A volte mi sento dire che ci sono molte priorità mentre invece noi ci occupiamo di riforme e lo dicono come se fosse un esercizio intellettuale”, ha aggiunto. Quanto all’obiettivo di stoppare la fromazione di governi tecnici, la ministra spiega: “Il Draghi di turno può anche candidarsi, noi ...