Cara Premier League - le regole valgono per tutti? Perché l’Everton è stato penalizzato e Chelsea e City no

In Premier League saranno testate le espulsioni temporanee per proteste e falli tattici

Balotelli senza freni: 'È il peggior allenatore che ho avuto'

... Mario Balotelli si è soffermato in particolar modo su Brendan Rodgers, tecnico che lo ha allenato al Liverpool nella stagione 2014/2015 e che lo ha impiegato ventotto volte trae ...

Onana, la risalita dopo l'inizio shock: è il portiere con più clean sheet in Premier League Fcinternews.it

Premier League, l'Everton presenterà ricorso dopo la penalizzazione ItaSportPress

Pronostico Aek-Brighton di Europa League, risultato esatto e quote scommesse

In Premier League il Brighton è ottavo in classifica con 22 punti, staccato di 8 punti dalla capolista Arsenal. Le quote offerte per questa partita, vedono favorita la vittoria della squadra ospite.

PSG: ecco dove può andare Ekitike

