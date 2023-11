Pomezia | interruzione energia elettrica per lavori | ecco dove e quando

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) È stato il Comune dia rendere noto che “a causa di interventi tecnici da parte di E-Distribuzione a, si comunica che nella giornata di venerdì 1° dicembre 2023 ci sarà un’dell’dalle ore 8:30 alle ore 16:00?. Si tratta di un disservizio che interesserà diverse strade della città.quali saranno le strade interessate dal disservizio Nello specifico a restare senza correntesaranno: via Filippo Re (in corrispondenza dei civici 19 a 21, 17a, 17b, 17c, 19a, 17/19, sn); largo Columella (in corrispondenza dei civici a 5, 13, da 17 a 19, 19b, da 2 a 4, 16, sn; fr 18); via Ovidio (in corrispondenza dei civici 83, da 42 a 44, 48, 52, 56); via Cavour (in corrispondenza dei civici da 2 a 6, 2a, 2b, sn); via Plinio (in ...