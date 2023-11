Politico inserisce Giorgia Meloni tra le persone più influenti d’Europa nel 2024 | “Un camaleonte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Nella “class of” c’è anche. La presidente del Consiglio è stata inserita nella lista delle personalità piùdel prossimo anno in Europa redatta daEurope, l’edizione nel Vecchio Continente della testata giornalistica americanache si occupa degli affari politici dell’Ue. Al primo posto assoluto c’è Donald Tusk, che dopo l’exploit alle ultime elezioni è il possibile futuro premier polacco, identificato come “il vento del cambiamento“. Inveceè in testa nella categoria ‘Doers‘, i leader più fattivi e concreti nella messa in campo delle loro politiche. La premier e leader di Fratelli d’Italia viene definita “un“, capace di sfidare “le aspettative” e di sorprendere nella sua politica nei ...