Poche certezze e troppo Stato. Perché gli investitori girano al largo da Pechino

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ci sono forti raffiche di de-risking occidentale tra i venti contrari che stanno flagellando l’economia cinese, i primi frutti delle considerazioni di natura geopolitica che le aziende estere si trovano a fare sempre più spesso. Nel periodo luglio-settembreha registrato il suo primo deficit trimestrale di investimenti diretti esteri, metrica che indica un deflusso di capitali. A ottobre il settore manifatturiero cinese si è inaspettatamente contratto, e in parallelo le esportazioni hanno accelerato il loro declino, a diversi mesi da quando il premier Li Qiang ha dato il via a una serie di misure per attrarre investimenti esteri. Non sono solo l’assertività crescente die le tensioni con Washington. Sulle valutazioni di chi guarda da fuori pesano una serie di fattori, tra cui un campo di gioco generalmente favorevole per le aziende ...