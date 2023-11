PNRR | la capacità di spesa degli enti locali e le competenze digitali nella PA

Leggi su leurispes

(Di mercoledì 29 novembre 2023) La recente disamina sull’attuazioneinvestimderivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () da parte della Corte dei Conti impone una seria riflessione su alcune tra le principali sfide che rimangono da affrontare: prima su tutte, laterritoriali di realizzare i progetti pianificati, soprattutto nel Sud Italia. Se da un lato gli obiettivi posti dall’Europa sono stati centrati, le stesse performances non si riflettono nelle scadenze nazionali, più di un quarto delle quali risulta non rispettata. La prima sfida delterritoriali di realizzare i progetti pianificati, soprattutto nel Sud Italia Per comprendere le ragioni profonde di questi ritardi, ...