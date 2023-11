Pnrr | con l’arrivo della quarta rata parte la sfida del 2024

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 novembre 2023) In una settimana, Palazzo Chigi ha portato a casa l’aggiornamento del, che guarda al 2026, e incassato lain anticipo sulla tabella di marcia. Tanto che oggi l’Italia è il primo Paese membro ad aver ottenuto lo stacco dell’assegno relativo allatranche di fondi. Merito di un gioco di sponda tra Roma e Bruxelles che ha dato i suoi frutti, anche grazie all’opera del ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, l’esponente del governo che più di tutti ha in mano le chiavi del Piano. E persino la Germania, che avrebbe dovuto essere il Paese più virtuoso e veloce nell’apportare le modifiche chieste dall’Europa per sbloccare i fondi, non ha tenuto il passo. Allo stato dell’arte, il piano italiano ha ora un valore di 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di euro in prestiti e 71,8 miliardi di euro ...