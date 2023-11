Pnrr | Cna | “Decreti in tempi rapidi per avviare gli investimenti con le risorse del RepowerEU”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 29 novembre 2023) ROMA – La revisione dele ledelsono la condizione indispensabile per fornire un supporto aglidelle imprese e alla crescita. È di particolare significato il giudizio favorevole della Commissione Europea sul nuovo piano che prevede un maggiore coinvolgimento delle imprese private come suggerito dalla CNA. In particolare il potenziamento del programma Transizione 5.0 risponde all’esigenza di accelerare sulla digitalizzazione e sulle rinnovabili con una attenzione all’installazione degli impianti fotovoltaici per autoproduzione e autoconsumo da parte della platea delle piccole imprese. La CNA ribadisce che si tratta di un importante segnale nei confronti del sistema delle micro e piccole imprese che grazie al credito d’imposta potranno contribuire ad aumentare la potenza installata e ...