Pizzi | «Inter | servono sostituti all’altezza Due hanno fatto poco»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Fausto, ex difensore dell’nel biennio ’90-92, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League tra il Benfica e i nerazzurri. Tanti i temi toccati, tra cui anche il reparto offensivo formato da Lautaro Martinez e Thuram. LETALI – Fausto, direttore sportivo ed ex giocatore dell’, nel corso del suovento a TMW Radio, ha parlato della sua vecchia squadra e del tandem offensivo a disposizione di Inzaghi. Queste le sue parole: «In questa prima parte di campionato Sanchez e Arnautovicmolto. Gli altri due, invece, si sono dimostrati giocatori di primissimo livello. Nella seconda parte di stagione, però, aumentano le partite e le difficoltà. Ci sarà bisogno di far rifiatare Lautaro Martiinez e Thuram e, ...