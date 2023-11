Pioli e il Milan | ciclo finito ma paga anche colpe non sue

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Che avvenga nel cuore dell'inverno o a fine stagione cambia poco. Ildi Stefanosulla panchina del, iniziato nell'autunno 2019 e che ha portato come frutto dolcissimo lo scudetto 2022, è. A dispetto delle parole di facciata, peraltro sempre più rade, e di un contratto rinnovato esattamente un anno fa al rialzo e prolungato fino al 2025. Questioni burocratiche che andranno sistemate col tempo, ma che non spostano la sostanza.è stato il passato dele non potrà esserne il futuro. I rossoneri hanno ancora da giocarsi una fiche sul tavolo verde di Newcastle, dove serve una vittoria per proseguire il cammino in Europa (Champions o Europa League dipende dal risultato dell'altra partita del girone), ma è il piano inclinato su cui il progetto sportivo si è ...