Pioli | confronto con la dirigenza A gennaio Bennacer e due acquisti

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Non sarà un mercoledì di carte che volano al quarto piano di Casa Milan. E nemmeno a Milanello. C’è amarezza, tanta, intanto per la qualificazione agli Ottavi di Champions League quasi del tutto sfumata, poi per l’ennesimo infortunio muscolare che ieri ha bloccato Malick Thiaw. Il Club è concentrato sul ricercare le cause dietro l’andamento altalenante della squadra dopo tre mesi di stagione. Il Club è compatto attorno al tecnico, Stefano, che non è in discussione. Ieri sera nella pancia del Meazza l’allenatore ha avuto un primo velocecon l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile dell’area scouting Geoffrey Moncada. Da quel che ci risulta,non ha incontrato Gerry Cardinale a fine partita e non è dato sapere se i due si sono sentiti telefonicamente nella notte, o se lo hanno fatto questa mattina. ...