Pioli a rischio esonero | Cardinale e la dirigenza a Milanello |  decisione presa

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ore calde in quel di Casa Milan. Il summit è arrivato proprio in queste ore, nel mirino anche la situazione di StefanoLa partita di Champions League di ieri sera valeva molto, anzi moltissimo. In caso di vittoria il Milan poteva raggiungere la vetta di uno dei gironi (se non il) più difficili di quest’anno. Invece il Borussia Dortmund ha calato il tris ai rossoneri raggiungendo la vetta con 10 punti. Dietro alla formazione tedesca ci sono i francesi del PSG con 7 punti. Il Milan diora non dipende soltanto da una vittoria obbligata in casa del Newcastle nel prossimo e ultimo turno. Entrambe le formazioni sono appaiate a 5 punti, e in questo momento sono in bilico tra Champions, Europa League o addirittura quarto posto e esclusione dalle competizioni europee. Inevitabile, quindi, che questa mattina ci sia stato un ingresso insolito presso ...