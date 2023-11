Piazze di spaccio a Pianura | sette arresti e due denunce

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn blitz degli agenti del commissariato diall’interno di un appartamento di via Vicinale Sant’Aniello ha portato all’arresto disoggetti di età compresa tra i 18 e i 33 anni, tutti napoletani e con precedenti di polizia specifici, per detenzione illecita di sostanza stupefacente e per detenzione abusiva di munizionamento. Altre due persone, di 17 e 20 anni, sono state denunciate per gli stessi reati poiché sorpresi all’interno dell’appartamento. Una volta giunti all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno sorpreso e bloccato iuomini seduti al tavolo della cucina sul quale hanno rinvenuto 1 panetto di hashish del peso di 24 grammi circa, 4 involucri della stessa sostanza del peso di 13 grammi circa, 2 involucri di cocaina del peso di 31 grammi circa, un involucro di marijuana del ...