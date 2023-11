Piantedosi celebra i suoi successi Un giovane egiziano espulso

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Un’esemplare giornata di propaganda. Ieri con il decreto Migranti in discussione alla Camera l’ordine impartito dall’alto deve essere stato chiaro: signori oggi si torna a parlare di immigrazione. Così il tema magicamente scomparso dalle cronache politiche e dai dibattiti giornalistici in un uggioso lunedì di fine novembre torna alla ribalta. Il retrogusto, manco a dirlo, è quello di una vittoria dare, un nuovo invidiabile successo del governo Meloni e quella solita tiritera replicabile per qualsiasi argomento. Giornata di ordinaria propaganda del governo. Che esalta la frenata invernale degli sbarchi già triplicati In realtà non è successo nulla di nuovo: gli sbarchi sono diminuiti come diminuiscono ogni volta in questo periodo dell’anno per il peggioramento delle condizioni atmosferiche, il memorandum stanco con il presidente tunisino Saied non ha ricevuto ...