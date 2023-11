PianetaMilan it sui social | Twitch | YouTube | Facebook e Instagram

Pioli: "ho tutto per lavorare bene e se i risultati non vengono vuol dire che devo lavorare meglio"

... Stefano Pioli Pioli a Sky dopo Milan - Udinese 0 - 1 , tratto daLa prestazione. ...frequenti cambi tattici, manca un centravanti 'Sono sicuro di avere a disposizione caratteristiche ...

MILAN TOP NEWS – Decisione su Pioli e la situazione di Thiaw Pianeta Milan

Milan-BVB, Sinner ringrazia sui social: “È stato un onore” Pianeta Milan

Juve, da Bremer fino a Chiesa e Vlahovic: il punto sui rinnovi

Gatti, Fagioli e non solo: la stagione dei rinnovi di contratto in casa Juve continua. Prima di pensare al prossimo mercato di gennaio, infatti, la dirigenza è al lavoro per blindare i propri talenti.

Borussia, Terzic: "Conosco l'impatto emotivo di San Siro, il Milan può contare sui tifosi"

'Non possiamo permetterci errori. Leao Non certo che sia out', spiega in conferenza stampa il tecnico del Dortmund Terzic. 'Ho giocato in questo stadio contro l'Inter, conosco la bellezza di San Siro ...