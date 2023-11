Piaggio | Tribunale Ue dà ragione al gruppo sul marchio “Vespa”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, 29 nov. (askanews) – Con una sentenza emanata oggi, ildell’Unione europea ha datoallasul”. Tenendo conto delle evidenze prodotte dalla casa italiana sulla riconoscibilità delsu scala europea e globale, anche per l’uso del celebre scooter in film storici come “Vacanze romane”, o per la presenza di club “” in vari Stati membri, i giudici Ue hanno sancito l’errore del provvedimento di annullamento della registrazione delda parte dell’Euipo – l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale – che era stato richiesto da uncinese. Secondo quanto quanto riporta un comunicato, nel 2013aveva presentato la domanda di ...