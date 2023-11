Permane l' infiammazione polmonare | come sta Papa Francesco

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 novembre 2023) "Le condizioni del Santo Padre sono stazionarie, non ha febbre, mal'associata a difficoltà respiratoria. Continua la terapia antibiotica", lo ha fatto sapere la Sala Stampa della Santa Sede dopo che, già oggi, era stato reso noto che il Pontefice fosse in via di guarigione. "Ilè in via di guarigione, solo che non voleva esporsi a rischi, questo secondo l'indicazione data dai medici". Così il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento alla Camera, riguardo alla decisione didi annullare - su richiesta dei medici - il viaggio a Dubai per partecipare alla Cop28. "Credo che abbia fatto questa scelta per evitare un peggioramento e possa recuperare al più presto", ha spiegato Parolin che, poi, ha precisato ...