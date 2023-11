Perla lascia il suo letto nella notte per andare in quello di Mirko VIDEO

Se la prima parte di questo Grande Fratello ha visto Beatrice Luzzi come unica protagonista dello show, dall’arrivo di Mirko Brunetti le cose sono ... (biccy)

Mirko Brunetti tra gli attuali protagonisti del Grande Fratello , si ritroverà la sua ex fidanzata Perla come nuova inquilina della Casa. Greta ... (comingsoon)

Lo scorso giovedì Perla Vatiero ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello , raggiungendo il suo ex fidanzato Mirko Brunetti , con il ... (isaechia)

Il confronto tanto acceso è finalmente andato in onda. Greta Rossetti è andata al Grande Fratello nella puntata del 27 novembre ed ha avuto un ... (tvpertutti)

Leggi Anche 'Grande Fratello', Perla : 'Io sono qui per Mirko ma...' Leggi Anche 'Grande Fratello', il lento tra Mirko e Perla fa discutere nella Casa ... (247.libero)

Mirko tenterà di riconquistare Greta La confidenza a Maddaloni non lascia dubbi, il retroscena

... Mirko potrebbe decidere di non tentare neppure di riconquistare la sua ex Greta Rossetti , secondo la quale il giovane sarebbe ancora innamorato della sua ex. Successivamente, Mirko si sarebbe ...

"Grande Fratello", Greta lascia Mirko e si confronta con Perla TGCOM

Grande Fratello 2023: confronto tra Perla, Mirko e Greta Io Donna

Il primo aereo per i #Perletti

Continuano le sorprese per gli inquilini di Grande Fratello e, questa volta, i destinatari di un dolce messaggio di supporto sono Mirko e Perla. Il rapporto tra i #Perletti è sicuramente uno dei più d ...

Mirko tenterà di riconquistare Greta La confidenza a Maddaloni non lascia dubbi, il retroscena

Mirko tenterà di riconquistare Greta La confidenza a Maddaloni non lascia dubbi, il retroscena svelato al Grande Fratello.