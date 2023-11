“Perla dance” | il nuovo singolo di Harry & Marv estratto dall’omonimo EP

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Da venerdì 1° dicembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “” (Kimura), l’omonimo EP d’esordio del duo dal quale èilin radio “”. “” è un brano che unisce la scrittura giocosa e irriverente di FasoOne e la prod. groovy firmata Enzo Argirò. La canzone vede la partecipazione dell’artista Antoscara (Antonella Scaramuzzino) nel ritornello. Commenta il duo calabrese a proposito del brano: “rappresenta perfettamente quel che vogliamo portare al pubblico con il nostro primo EP: far ballare e divertire tutti. Abbiamo chiamato Antoscara per lavorare al disco con noi sapendo che avrebbe aiutato tantissimo il sound ...

La musica di Novembre 2023, dai Beatles a Colapesce Dimartino

"Houdini" non nasconde le sue sonorità pop -anni '80, non troppo distanti da quelle del suo ... Album da recuperare Robbie Williams "Life thru a Lens" Sull'onda emotiva di quelladi Robbie ...

“Perla dance”: il nuovo singolo di Harry & Marv estratto dall ... Flash Style Magazine Vip

Peschici per un mese diventa 'la perla del Natale' del Gargano FoggiaToday

MUSICA - Harry & Marv, venerdì 1° dicembre esce l'omonimo EP d'esordio dal quale è estratto il singolo in radio “Perla dance”

Da venerdì 1° dicembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Harry & Marv” (Kimura), l’omonimo EP d’esordio del duo dal quale è estratto il singolo in radio “Perla dance ...

Peschici diventa la “perla del Natale”. Dal 7 dicembre un mese di eventi

Peschici è...la Perla del Natale. Non è solo il titolo del Cartellone, pianificato dal Comune di Peschici, ma un invito ...