Per un cessate il fuoco permanente e una soluzione politica

Gaza - altri due giorni di tregua : 10 ostaggi di Hamas liberi per ogni giorno di cessate il fuoco (Adnkronos) – Come annunciato dal Qatar, Israele e Hamas hanno concordato una proroga di due giorni della tregua nella Striscia di Gaza. Secondo ... (nuovasocieta)

“Basta stragi dei civili” : 5000 lapidi a Roma per ricordare i bambini palestinesi uccisi. Amnesty : “Tregua non basta - serve cessate il fuoco reale” Cinquemila lapidi in cartone, stese per terra in piazza dell’Esquilino a Roma, per ricordare i bambini palestinesi uccisi sotto i bombardamenti ... (ilfattoquotidiano)

Artisti in sciopero della fame davanti alla Casa Bianca per il cessate il fuoco a Gaza Attivisti di sinistra, tra cui l'attrice Cynthia Nixon famosa per il ruolo di Miranda nella celebre serie `Sex and the City´, hanno iniziato uno ... (247.libero)

Striscia di Gaza - l’appello di Oxfam per il cessate il fuoco : “Una tregua non è sufficiente per alleviare le sofferenze della popolazione” La tregua iniziata nella mattina di venerdì 24 novembre nella Striscia di Gaza ha concesso 4 giorni di pace a una popolazione stremata da oltre 50 ... (ilfattoquotidiano)