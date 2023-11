Pensioni 2024 | a gennaio arriva l’aumento | ultime news

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – Più soldi in arrivo per i pensionati. Dall'1scatterà infatti un adeguamento all’inflazione pari a +5,4% delle. Il decreto è stato firmato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, di concerto con la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone. '', che verrà riconosciuto nelle modalità previste dalla normativa, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023'', scrive il Mef. Intanto con ledi dicembre 2023il conguaglio. L'Inps comunica di aver completato le attività per garantire, sulla rata di pensione del mese prossimo, il pagamento del conguaglio relativo alla rivalutazione definitiva per l'anno in corso, ...