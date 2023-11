Pensione dicembre 2023 | quando arriva il pagamento? Calendario aggiornamento 29 NOVEMBRE

Ultime notizie Aumento pensione dicembre 2023 : confermato per tutti. Di quanto? (aggiornamento 28 NOVEMBRE) Aumento pensione dicembre 2023 : per ... (termometropolitico)

Ultime notizie Aumento pensione dicembre 2023 : confermato per tutti. Di quanto? (aggiornamento 29 NOVEMBRE) Aumento pensione dicembre 2023 : per ... (termometropolitico)

Manovra 2024, governo offre correzione taglio pensioni medici: no da Cgil e Uil

... la riscrittura che è stata al momento solo abbozzata prevederebbe invece, oltre al riconoscimento dei diritti acquisiti per chi matura laentro il 31prossimo, la salvaguardia dell'...

Quando pagano le pensioni a dicembre 2023 Il calendario e gli aumenti QUOTIDIANO NAZIONALE

Pensioni, ufficiale l'aumento da gennaio: ecco di quanto. La nota del Mef Sky Tg24

Pensioni, cosa cambia: salva l’uscita per vecchiaia e ai medici tagli più leggeri. Ecco quando scatta la stretta sui rendimenti

PENSIONI, LE NOVITÀ I dettagli sono ancora da definire, così come i conti esatti delle platee e degli effetti economici. Ma sull'articolo 33 della legge di Bilancio, quello ...

Infermiera dà consigli ai medici su come curare il fratello malato. Loro non la ascoltano, Nino muore. La Asl costretta a risarcirla

La sorella, ex infermiera, aveva capito le cause della patologia improvvisa del dipendente comunale in pensione Nino Ciafardoni ma i medici non le avevano creduto ed il fratello è deceduto ...