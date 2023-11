Parte a Corciano il progetto Longevo dedicato alle persone over 65ispirato alla “casa di comunità”

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Obiettivo realizzare un modello di intervento capace di monitorare costantemente bisogni del target di riferimento, così da intervenire puntualmente sia in situazioni di vulnerabilità e marginalità, sia in modo preventivo, agendo in maniera trasversale nel soddisfare le necessità quotidiane, ottimizzando le risorse per il miglioramento, l’integrazione e il funzionamento di servizi e di interventi rivolti ai soggetti interessati È “” il nuovorealizzato dsede provinciale di Perugia Acli – Associazioni cristiane lavoratori italiani, in partnership con il Comune di, la Fondazione Tiranti e il Csi (Centro sportivo italiano), con il sostegno della Fondazione Perugia attraverso i fondi del “Bando per gli anziani: cura, promozione e risorsa”, presentato lunedì 27 novembre nella sala Consiliare ...