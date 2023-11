Parità salariale | più di un secolo di tentativi Resta un miraggio?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Pari remunerazione per un lavoro di pari valore. Nero su bianco, un principio che sta nella Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro dal 1919. Lì, in quella Carta, il valore del lavoro svolto è in posizione iniziale per merito, per importanza rispetto alla determinazione della retribuzione. Non contano, non devono, le connotazioni personali. Nel Secondo dopoguerra (siamo oramai a metà del ‘900), all'andamento crescente dell'occupazione persisteva, pur tuttavia, la disdi trattamento. Così, il virtuoso principio, benché riconosciuto nei confini europei, dovette essere declinato nella Convenzione OIL n. 100 sullatra uomo e donna (1951), che imponeva agli Stati aderenti di garantirne l'applicazione valutando, appunto, il valore del lavoro al di là di chi lo svolgesse, ...