Pari opportunità | indagine | ‘effetto Meloni’ migliora percezione delle istituzioni

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – La maggior parte degli italiani associa la sostenibilità solo all'ambiente, mentre la sostenibilità sociale emerge solo se sollecitata. Eppure, la presenza di una leader donna è il punto di forza riconosciuto alleed è considerata un passo importante verso latà di genere. Un “effetto Meloni” che fa crescere di un +5% la valutazione sulla sostenibilità socialema che non combacia con il coinvolgimento di chi lavora: il 33% non trova tempo per impegnarsi in prima persona mentre il 18% si dichiara indifferente. E' quanto emerge dall’annuale dell’Esg Culture Lab di Eikon Italia. I risultati dell’sono stati presentati oggi a Palazzo dell’Informazione, durante l’evento 'Le nuove sfide della sostenibilità', a cura di Eikon ...