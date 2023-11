Pardo | «Inter con giocatori affidabili | questa la differenza col Milan!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023)ha preso la parola parlando die Milan, in merito alla sconfitta dei rossoneri contro il Borussia Dortmund in Champions League.? Nel suovento su Tutti Convocati, format radiofonico di Radio 24, Pierluigiha individuato le differenze tra la rosa nerazzurra e quellaista: «L’ha presodità, faccio l’esempio di Acerbi. Sapevi di poterti fidare, anche per gli altri acquisti sapevi cosa ti potessero dare. Il Milan ha comprato deiintriganti, ma allo stesso tempo ha fatto un mercato di prospettiva. Lo sapevamo, ma ad oggi ciò non coincide con la cronaca».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...