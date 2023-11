Papa Francesco oggi | le condizioni di salute | «Non sto ancora bene» E non legge la catechesi

"Ancora non sto bene...". E papa Francesco preferisce non leggere la catechesi Bergloglio partecipa di persona all'udienza generale in Vaticano. Non legge la catechesi, ma invoca lo stop della guerra in Israele e in Ucraina ()

Papa Francesco contro il cardinale conservatore Raymond Leo Burke Fonti interne al Vaticano sostengono che gli abbia tolto casa e stipendio, per via delle sue critiche alle politiche progressiste del Papato ()

Papa Francesco - annullato il viaggio a Dubai su richiesta dei medici Papa Francesco è stato costretto ad annullare il viaggio che lo avrebbe portato a Dubai, da venerdì a domenica, per la Cop28 . Lo stato influenzale, ... (panorama)

Papa Francesco - annullato viaggio a Dubai - lui dichiara : “Non sto bene” È stato annullato un viaggio previsto a Dubai da Papa Francesco per via dei problemi di salute che lo affliggono e che non sono ancora stati ... (thesocialpost)

Papa Francesco cancella il viaggio a Dubai - i medici lo hanno sconsigliato per la sua salute Fino a stamattina il Papa era convinto di poter partire per Dubai. Ne aveva parlato anche ieri al presidente del Paraguay ricevuto in udienza a Santa ... (ilmattino)