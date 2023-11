Papa Francesco | “Non sto ancora bene” E rinuncia a leggere la catechesi

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Le condizioni di salute di, come sta Ore di apprensione per le condizioni di salute di, costretto ad annullare, su consiglio dei medici, il viaggio a Dubai in occasione della 28a Conferenza delle Parti per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici. Il Pontefice ha comunque presieduto nella mattinata di mercoledì 29 novembre l’udienza generale in aula Nervi, ma è apparso sofferente e con il respiro un po’ corto tanto che hato ala. “non stocon questa grippe, e la voce non è bella” ha dichiarato il Santo Padre che da alcuni giorni soffre di un’infiammazione ai polmoni conseguenza di un’influenza stagionale che lo costringe ad una cura ...

Il Papa, comunque, non ha rinunciato a un appello per la pace a Gaza: “E per favore continuiamo a pregare per la grave situazione in Israele e in Palestina: pace per favore, pace” ha dichiarato al ...

