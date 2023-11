Papa Francesco | “Auspico che prosegua la tregua in corso a Gaza”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CITTA’ DEL VATICANO – “Continuiamo a pregare per la grave situazione in Israele e in Palestina. Pace per favore, pace.chelain, affinché siano rilasciati tutti gli ostaggi e sia ancora consentito l’accesso ai necessari aiuti umanitari. Ho sentito la parrocchia lì, manca l’acqua, manca il cibo. Manca il pace e la gente soffre. Quella semplice del popolo. Non soffrono coloro che fanno la guerra. Chiediamo la pace”. Lo ha dettoal termine dell’udienza generale di stamane in Vaticano. Nel suo appello, che il pontefice ha voluto leggere personalmente malgrado i suoi problemi che lo affliggono per un’infezione polmonare,non ha mancato di pregare per l’Ucraina: “Non dimentichiamo – ha infatti ...