Papa Francesco | annullato il viaggio a Dubai su richiesta dei medici

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è stato costretto ad annullare ilche lo avrebbe portato a, da venerdì a domenica, per la Cop28 . Lo stato influenzale, la tosse e l’infiammazione ai polmoni in un uomo che ha avuto una polmonite a fine marzo e che fra una ventina di giorni compirà 87 anni: chi lo ha in cura gli ha spiegato che non era il caso e, «pur essendo migliorato il quadro clinico generale», gli ha chiesto di rinunciare.Così Bergoglio «ha accolto con grande rammarico ladei», ha fatto sapere in serata il portavoce vaticano, Matteo Bruni. Fino all’ultimoha sperato di poter andare, sarebbe stato il primoalla Conferenza sui cambiamenti climatici, uno dei temi principali del suo pontificato. Il Vaticano fa sapere che ...