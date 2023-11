Paolo Masella e Letizia Petris | animi tesi al Grande Fratello | “Abbiamo dei problemi”

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Nella Casa del Grande Fratello 2023, i cambiamenti sono all’ordine del giorno. I rapporti tra i concorrenti non fanno altro che subire delle ... (tutto.tv)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Grande Fratello, chi vuoi salvare Nove concorrenti in nomination, il SONDAGGIO: vota!

Buon voto! Grande Fratello: chi vuoi salvare Nove concorrenti in nomination Vittorio Menozzi Alex Schwazer Anita Olivieri Beatrice Luzzi Giuseppe Garibaldi Massimiliano VarreseRosy ...

Il chiarimento tra Paolo Masella e Letizia Petris - Mediaset Infinity Grande Fratello

Grande Fratello, Letizia Petris frenata nei confronti di Paolo Masella: ecco perché Isa e Chia

Paolo Masella a Letizia Petris: un rapporto in crisi

I due inquilini provano a risolvere alcune incomprensioni, ma finiscono per mettere in dubbio la loro compatibilità ...

Paolo Masella a Letizia Petris: un rapporto in crisi - Grande Fratello 2023 | GF

Dopo giorni di silenzi dovuti a incomprensioni e a risentimenti, per Paolo e Letizia arriva finalmente un confronto. La ragazza ammette di esserci rimasta male per non aver ricevuto un complimento da ...