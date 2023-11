Questa sera durante il match giocatosi tra Bologna e Torino, erano presenti allo stadio dirigenti del Milan per osservare Thiago Motta in ottica ... (inter-news)

Stefano Pioli "già stato esonerato", umiliazione per il mister: Milan, tam - tam impazzito

Pioli esonerato "Cardinale rimasto a Milano", nome clamoroso per ladel

Panchina Milan, bomba di Schira: “Offerto Shevchenko! Su Pioli dico che …” Pianeta Milan

Crollo Milan, ora Pioli rischia la panchina Tutto Napoli

Milan, ora la panchina di Pioli scricchiola: i nomi per l’immediato e per giugno

Ennesima serata deludente per questo Milan di Stefano Pioli. In quella che doveva essere la partita della svolta in Champions, come l’allenatore stesso aveva detto nella conferenza stampa di vigilia, ...

Milan, scatta il totoallenatore per il post Pioli

La stagione del Milan sembra compromessa già a fine novembre, a causa di una moltitudine di infortuni e di un rapporto con i senatori che sembra non essere più come un tempo. Stefano Pioli è nuovament ...