Pallanuoto femminile | il calendario degli Europei 2024 | il Setterosa vuole la qualificazione a Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Glidisi terranno ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, e saranno in programma dal 5 al 13 gennaio: al via 16 Nazionali, tra le quali l’Italia, già qualificata ai Mondiali di Doha. Oltre ai 3 pass per la rassegna iridata, però, sarà in palio anche un pass per i Giochi di, con ilche andrà alla ricerca dellaolimpica. La competizione continentale vede le 16 selezioni essere divise in due Divisioni: nella Division I, composta dai Gironi A e B, le prime 2 classificate andranno direttamente ai quarti di finale, mentre la terza e la quarta classificata disputeranno gli ottavi di finale contro le prime 2 classificate nella Division II, composta dai Gironi C e D. La terza e la quarta classificata ...