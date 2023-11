Pagelle Milan-Borussia Dortmund | i voti ai protagonisti del match

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 5ª giornata di Champions League 2023/24:Ledeideltra, valido per la 5ª giornata della fase a gironi della Champions League 2023/2024.(4-3-3): Maignan 4; Calabria 4.5, Thiaw 6 (53? Krunic 5.5), Tomori 6, Hernandez 6; Adli 6 (77? Jovic 6), Reijnders 5.5; Chukwueze 7 (77? Traorè 6), Loftus-Cheek 5, Pulisic 5.5; Giroud 4.5. All. Pioli 5.5.(4-2-3-1): Kobel 6.5; Ryerson 6.5, Hummels 7, Schlotterbeck 6 (55? Ozcan 6), ...