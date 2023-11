Ostia | restyling del parcheggio dell’ex colonia Vittorio Emanuele | sorgerà un playground

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) A partire dalla pandemia di Covid-19, la riduzione degli spazi di aggregazione pubblici ha colpito soprattutto i giovani e le fasce meno abbienti nel territorio del X Municipio di. La presidente della commissione politiche sociali, Mirella Arcamone, ha presentato una risoluzione alle altre commissioni municipali per riportare in vita un campo sportivo polivalente, precedentemente declassato anella struttura. La riqualificazione delinterno all’exL’area in questione si trova nel lato non rivolto al mare, ...