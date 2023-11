Ostaggi | Hamas ha perso le tracce di 40

Hamas 'Libereremo ostaggi russi in omaggio a Putin' Si tratta su altri 4 giorni di tregua

Israele ha ricevuto dal'elenco degliche saranno rilasciati nella giornata di oggi. Lo riporta il sito del quotidiano israeliano Haaretz. I media egiziani, inoltre, riferiscono che è ...

L’azzardo dei leader di Hamas: la visita agli ostaggi a Khan Younis, nel mirino di Israele Corriere della Sera

Hamas rilascerà oggi ostaggi con passaporto russo - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

"Un omaggio a Putin". E Hamas rilascia gli ostaggi russi

Un omaggio a Vladimir Putin. Mousa Abu Marzouk, membro dell'ufficio politico di Hamas, ha annunciato che il gruppo terroristico libererà tutti gli ostaggi con cittadinanza russa come gesto di ...

Cynthia Nixon di Sex and the City inizia sciopero della fame per la guerra Israele-Hamas

La star di Sex and the City e del recente And Just Like That protesta contro il terribile conflitto in corso tra Hamas e Israele.