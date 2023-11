Osimhen non è ancora al top | contro il Real potrebbe partire dalla panchina

Poche ore è al Santiago Bernabeu sarà finalmente Real -Madrid Napoli. Nuovo esordio in Champions League per Walter Mazzarri che ha un piano anti ... (spazionapoli)

Real Madrid-Napoli - Osimhen e non solo : altra mossa a sorpresa di Mazzarri in attacco

Test Ancelotti per Mazzarri: il Napoli cerca la prima vittoria contro il Real Madrid di Rodrygo e Bellingham

... e sarebbe ottimo chiudere la pratica con un clamoroso blitz al Bernabeu perdover giocare ... e c'è il valore aggiunto, entrato in campo alla grande, con l'assist decisivo, sabato a Bergamo.

Mazzarri “Real grande squadra, Osimhen Non ha 90' nelle ... Il Denaro

Mazzarri: «Osimhen non ha i 90', ma devo parlare con lui ... IlNapolista

CdM - Staffetta in attacco: quotazioni in salita per Simeone

Victor Osimhen, infatti, non ha ancora molti minuti nelle gambe e dovrebbe giocare al massimo un tempo nella trasferta di Madrid.

CdS - Osimhen giocherebbe anche con una gamba sola, ma può toccare a Simeone

Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in ...