Orrico (Msd AH) - ‘Libro bianco One Health percorso di ascolto e condivisione’

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, 29 nov. (Adnkronos Salute) - “In ogni attività e iniziativa che realizziamo sosteniamo e applichiamo da sempre l’approccio One, consapevoli dell’importanza di costruire un mondo in grado di accogliere tutte le specie che lo popolano. E questoè il frutto del progetto One He