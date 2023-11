Oroscopo del giorno Giovedì 30 Novembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023)– :quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.del30di oggi Ariete Le stelle continueranno ad essere chiaramente favorevoli per voi, proprio come ieri o molto simili. Sei in un momento eccellente per prendere tutti i tipi di iniziative legate al lavoro o alle questioni finanziarie, ma l’influenza di Saturno, anche se è armoniosa, ti dice che devi tenere i piedi per terra.di oggi Toro Il destino ti aiuterà a uscire con successo da un problema o da una preoccupazione che ti stava travolgendo un bel po’. Ancora una volta, la magnifica protezione che Giove vi fornisce si manifesterà di ...