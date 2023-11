Oroscopo Branko mercoledì 29 Novembre 2023 | Ariete passionale

Leggi su zon

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L’diper oggi,29Si respira aria di passione. Se siete in una relazione, approfittatene per rafforzare il legame con il partner. Se siete un cuore solitario, potreste incontrare qualcuno di intrigante. Toro Dialogare con il partner è fondamentale in questa giornata di fine. Potreste dover affrontare alcune sfide lavorative, tenete duro, siate pazienti e determinati per affrontare gli ostacoli. Gemelli Potreste sentirvi un po’ confusi nelle relazioni d’amore. Non vi resta che prendervi tempo per capire cosa volete davvero. Non parlatene a nessuno, le vostre decisioni non devono essere condizionate. Cancro Il focus in amore è la comunicazione. Parlate. Aprite il vostro cuore al partner e ascoltate cosa ha da dire. ...